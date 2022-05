Speciale “Lo scudetto rubato, 40 anni dopo”: le parole di Tardelli e Galli

La prima personalità a intervenire è Marco Tardelli, queste le sue parole: "Lo scudetto del 1982 fu difficile da conquistare perché arrivò solo all'ultima giornata. Il rigore a nostro favore (Catanzaro-Juventus, ndr) fu netto. Quando vinci uno scudetto è perché te lo meriti, anche per un punto. Non ho mai creduto a chi parla di 'partite comprate', nello sport c'è il merito. E non ho mai creduto neanche alla teoria secondo cui lo spareggio avrebbe penalizzato la Nazionale. Io alla Fiorentina? Non mi vollero. Giocavo nel Pisa e fui chiamato a fare un provino, c'era Radice sulla panchina viola".