UEFA, le sanzioni contro il Sivasspor dopo i fatti di Conference League

Le sanzioni della Uefa dopo i fatti di fine partita tra Sivasspor e Fiorentina . I turchi dovranno disputare a porte chiuse la prossima gara in campo europeo. Squalifica di tre giornate per Arslan Hakan.

LA NOTA

"Ordinata la chiusura dello stadio di Sivasspor Kulübü durante la prossima partita di competizione UEFA in cui Sivasspor Kulübü giocherà come squadra di casa, per problemi di ordine pubblico, invasione del campo di gioco e mancata protezione dell'area di gioco contro gli intrusi.