Udinese-Fiorentina, si gioca sabato? Bisognerà ancora attendere

C’è molta attesa per conoscere le misure che la Lega di Serie A vorrà applicare al prossimo turno di campionato. Porte chiuse? Rinvio? Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana bisognerà ancora attendere per conoscere la decisione definitiva, che era attesa da molti già per questa sera. A partire da domani dovrebbero esserci novità: il nodo principale è attualmente legato alla necessità di sistemare il puzzle dei vari recuperi, dando nuove date e disposizioni definitive. Ad oggi, quindi, resta confermata la gara del prossimo turno a porte chiuse alla Dacia Arena il prossimo sabato 29 febbraio alle ore 18.00.

E INTANTO LA RAI SI PROPONE PER TRASMETTERE LE PARTITE IN CHIARO