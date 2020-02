Serie A a porte chiuse? La Rai si propone: “pronti a trasmettere in chiaro”

Si va verso un turno in Serie A a porte chiuse a causa dell’allarme legato al Coronavirus in Italia. In questi giorni sono al vaglio diverse ipotesi per disputare le gare del nostro massimo campionato nel prossimo fine settimana, ma attualmente quella del giocare senza tifosi appare quella più percorribile.

Nelle ultime ore, come riporta l’ANSA, anche la Rai avrebbe dato la sua disponibilità a trasmettere in chiaro le partite della prossima giornata. La possibilità sarebbe avallata dal motivo di interesse pubblico alla massima diffusione degli eventi, visto che i canali del servizio pubblico sono fruibili praticamente a tutta la popolazione italiana.

INTANTO IN TOSCANA NON FIGURANO PROVVEDIMENTI CONTRO IL CORONAVIRUS

SALTA ANCHE LA GARA DI COPPA ITALIA DELLE WOMEN’S