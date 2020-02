Pres. Federsupporter: “Epidemia non prevedibile, ma è anche colpa della Serie A…”

Le società di calcio non possono esimersi dal rimborsare il costo del biglietto se le partite non si disputano per cause di forze maggiore. Credo che serva una presa di coscienza seria, altrimenti è un campionato stravolto se alcune squadre giocano a porte chiuse e altre no, occorre fermare tutto. Calendario fitto? Non si poteva certo prevedere un’epidemia, ma è anche colpa della Serie A che ha scelto di non giocare per due settimane nel periodo natalizio. Milan e Inter si sono già mosse con il rimborso del biglietto, la Juventus invece spicca in negativo. I bianconeri a occhio dovrebbero restituire circa 5 milioni. Il tifoso non colpevole ha diritto di essere risarcito.