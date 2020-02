Dal Comitato Regionale: “Ad ora nessun provvedimento in Toscana, ci stiamo mettendo il massimo”

Ecco alcuni passaggi dell’intervento del Presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Magnini a Radio Toscana:

“Ad ora non sono stati presi provvedimenti. Come Federcalcio dobbiamo aspettare eventuali decisioni non possiamo certo prenderne di autonome: creerebbero un ingiustificato allarmismo. Abbiamo però contattato attraverso il sistema di messaggistica le nostre 746 società dicendo loro di farci sapere di eventuali provvedimenti di chiusura di impianti adottati dal loro Comune come successo in Emilia-Romagna. Abbiamo dunque fatto un’azione preventiva di gestire al meglio un’eventuale emergenza sia al Comitato Regionale che alle varie delegazioni provinciali. Se un Sindaco chiude gli impianti, almeno blocchiamo tutte le partite in quegli impianti lì. Non ho notizia di provvedimenti presi dalla Regione Toscana. So che la presidenza del Consiglio emanerà un’ordinanza relativa all’uniformità dei comportamenti delle regioni come la Toscana che non sono stati oggetto di focolaio. La nostra regione è una di quelle che mette in campo veramente il massimo.”