Il Ministro dello Sport: “Porte chiuse non obbligatorie, quando possibile il rinvio”

Queste alcune delle parole di Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, raccolte da TMW all’uscita del CONI:

“Partite in chiaro? Lo decidono le Leghe. Io non entro nelle scelte autonome del mondo dello sport. Le nostre disposizioni al momento sono di non giocare le competizioni se non a porte chiuse. Per il resto so che alcune società ci hanno detto che le porte chiuse creano danni, ma noi non le abbiamo imposte a prescindere, se ci sono date disponibili per giocare più avanti va bene. Noi non abbiamo disposto di giocare obbligatoriamente a porte chiuse.” POTREBBE ESSERE IL CASO DI UDINESE-FIORENTINA