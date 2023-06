Altra squadra interessata all'ormai prossimo ex allenatore della primavera viola Alberto Aquilani, con la Reggina che secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sarebbe alla ricerca del nuovo allenatore in caso di addio in direzione Sampdoria di Filippo Inzaghi. I calabresi si aggiungono alla già lunga lista delle pretendenti per il tecnico dei baby Viola.