Lo Spezia cambia. Per la B in panchina spunta la pista… Aquilani

In casa Spezia, dopo la retrocessione, c'è aria di rivoluzione. Non sarà sicuramente Semplici a guidare la squadra nel prossimo campionato cadetto: il rinnovo automatico del contratto sarebbe infatti scattato soltanto in caso di salvezza. Ieri l'ex viola ha salutato la società, ma ora si pensa al futuro.

Idea... viola

E così, scrive Il Secolo XIX, attenzione a una possibile pista che porta in casa Fiorentina. È ancora presto per dirlo, ma un'idea porterebbe ad Alberto Aquilani, attuale allenatore della Primavera viola, che ha sfiorato lo scudetto proprio pochi giorni prima dello spareggio salvezza, perdendo contro il Lecce ai supplementari. Il tecnico (ex giocatore di Macia) avrà presto un incontro con Pradè e Barone, ma pare tentato dallo Spezia oltre che da altre possibilità sempre in Serie B.