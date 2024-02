Tragedia in via Mariti, Fiorentina in campo con il lutto al braccio ad Empoli

Non passa il dolore per quanto accaduto nella mattinata di ieri a Firenze. Per commemorare le vittime per il crollo del cantiere in via Mariti, la Fiorentina scenderà in campo domani per la gara contro l'Empoli con il lutto al braccio. Prima della sfida, come per ogni gara del weekend, verrà disposto un minuto di silenzio. Questo quanto riporta il Tgr Rai su Twitter.