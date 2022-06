Tra dubbi, speranze e ambizioni: Italiano-ACF, c’è attesa per il summit di mercato

Mercoledì capiremo qualcosa in più del futuro viola, con l'incontro tra Italiano e la dirigenza. Cosa accadrà?

La settimana che sta per iniziare sarà il primo vero "stress test" per la Fiorentina che verrà. Con dirigenza e allenatore che torneranno a Firenze (in particolare Joe Barone di rientro dagli States) si getteranno le basi per il futuro. Ad oggi la permanenza di Vincenzo Italiano sembra scontata, ma più si avvicina il famigerato incontro e più cresce l'attesa per capire quale strada verrà presa dalle parti. In viale Fanti è scelto la via del "prima il piacere, poi il dovere" rimandando all'8 giugno un summit di mercato che Italiano aveva chiesto da tempo e che adesso ha portato il tecnico a porsi alcune domande. Dopo i festeggiamenti per il ritorno in Europa e un breve saluto al Centro Sportivo tutti si sono concessi qualche giorno di svago, senza tuffarsi subito a piene mani in un mercato che dovrà necessariamente dare un volto nuovo alla Fiorentina e ai suoi obiettivi.