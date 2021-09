Tosto: “Caso Vlahovic? La soluzione andava trovata in anticipo”

L'ex viola su Vlahovic: "I club dovrebbero trovare delle soluzione in anticipo del tipo 'o firmi o ti cedo, io la penso così"

Vittorio Tosto, doppio ex della sfida in programma domenica prossima tra Fiorentina e Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Casi Insigne a Napoli e Vlahovic a Firenze? Il rapporto con i club non è cambiato ora ma con la legge Bosman, che ha favorito esclusivamente i giocatori e chi ne cura gli interesse".