Tonali salta l’Europeo, al suo posto Bonaventura? La situazione

Chi può prendere il suo posto? Visto le scelte passate di Spalletti, Giacomo Bonaventura diventa un opzione concreta per il centrocampo dell'Italia.

Con la squalifica di Sandro Tonali è arrivata la notizia della sua assenza all'Europeo. Chi può prendere il suo posto? Visto le scelte passate di Spalletti, Giacomo Bonaventura diventa un opzione concreta per il centrocampo dell'Italia. Ovviamente, tutto dipenderà dalla stagione dell'ex Milan, ma se queste sono le premesse le possibilità diventano concrete. Come sottolinea TMW, non esiste un numero fisso di centrocampisti che da 6 possono diventare addirittura 8.