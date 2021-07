Tokyo2020 – La Costa d’Avorio ferma il Brasile, Kouame in campo nella ripresa

Prosegue il torneo olimpico della Costa d'Avorio che nella seconda giornata ferma il Brasile, Kouame parte in panchina, poi subentra

Secondo impegno nel torneo olimpico per la Costa d'Avorio "degli italiani". Si è conclusa la sfida col Brasile, fermato sullo 0-0 dalla nazionale africana. Le due primatiste del Gruppo D restano appaiate a quota 4 in classifica, in attesa di Arabia Saudita-Germania.

La Seleçao ha giocato in 10 per quasi tutta la partita, a causa del rosso diretto rimediato al 13' da Douglas Luiz. Kessie e Singo titolari e in campo per 90', 37' in campo per il viola Kouame, partito inizialmente dalla panchina.