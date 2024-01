Toci, adesso è anche ufficiale: ecco il comunicato della Pro Sesto

Come anticipato nel pomeriggio, adesso è anche ufficiale. Eljon Toci, attaccante di proprietà della Fiorentina, si trasferisce alla Pro Sesto

Adesso è ufficiale, Eljon Toci, attaccante classe 2003 di proprietà della Fiorentina, si trasferisce in prestito alla Pro Sesto, come avevamo anticipato nel pomeriggio. Il club lombardo ha ufficializzato l'arrivo attraverso un comunicato: "Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Eljon Toci. Toci, nato a Dibër in Albania il 9 gennaio 2003, è una punta centrale che ha esordito tra i professionisti a 17 anni con la maglia del Südtirol. Con la squadra altoatesina, nell’anno del suo esordio tra i professionisti, ha raccolto 4 presenze. L’anno successivo è passato alla Fiorentina, maglia con cui ha collezionato 86 presenze e 18 gol con la formazione Primavera.