Tifosi, Daspo per 4 viola: l’episodio risale a Fiorentina-Ferencvaros

4 tifosi della Fiorentina (tra cui un minorenne) non potranno accedere allo stadio per due anni

Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso negli ultimi giorni 8 DASPO per episodi avvenuti negli stadi di Firenze ed Empoli. In particolare sono stati bannati dallo stadio, per un periodo di tempo di due anni, 4 supporter della Fiorentina (tra i quali anche un minorenne) di età compresa tra i 17 e i 28 anni. Sono indagati a vario titolo con l’accusa di aver acceso torce o fatto esplodere un petardo all’interno della Curva Fiesole lo scorso 5 ottobre. I fatti sarebbero avvenuti poco prima dell’inizio del match di Conference League al “Franchi” Fiorentina-Ferencvaros, valevole per la coppa Uefa, Conference League 2023/2024. Stesso provvedimento è scattato per 4 ultras della Lazio a seguito della partita disputata al "Castellani" contro l'Empoli lo scorso 22 dicembre.