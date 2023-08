Tesser: “Castrovilli sa giocare ovunque a centrocampo. Firenze è casa sua”

"Castrovilli non vivrà nel migliore dei modi questo precampionato. Queste situazioni, e tensioni non aiutano nessuno, vanno superate. Spero che si trovi un accordo. Seguo Geateano ovviamente, penso che Italiano punti su di lui. Anche dopo l'infortunio ha fatto vedere le qualità che ha, e che lo hanno portato ad alti livelli. Italiano ovviamente sarebbe contento della sua permanenza. Castrovilli con me ha giocato in tutti i ruoli. Abbina qualità tecnica a qualità fisica. Non ce ne sono tanti come lui. Lui potrebbe starci all'Inter, ma è piena di centrocampisti. Ma casa sua è Firenze. Poi se lui è stanco è giusto che vada via. A Cremona aveva una grande forza mentale, quella di arrivare, ed è molto sensibile. Ha dimostrato di non mollare mai"