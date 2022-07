Terracciano: “In Austria test importanti, i nuovi già inseriti nel gruppo”

Pietro Terracciano racconta le prime giornate viola in Austria

Redazione VN

Pietro Terracciano ha concesso una lunga intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Di seguito una parte dei concetti più significativi espressi dal portiere viola:

Austria? Sono giornate positive, si inizia a lavorare sul serio in vista della nuova stagione. A Moena era più improntato sulla preparazione fisica, adesso arriveranno anche delle amichevoli importanti. Ci avviciniamo all'inizio del campionato e ci aiuteranno a capire come stiamo fisicamente. Queste partite ci servono come tappa di avvicinamento agli impegni ufficiali. Prenderemo questi test sul serio, perché ci devono dare un quadro generale. Le sensazioni sono molto positive.

I nuovi? Il nostro gruppo è talmente semplice e sano che basta veramente poco per inserirsi. Lo hanno fatto rapidamente, per merito loro e del gruppo.

Il campo perfetto? È importantissimo avere dei terreni di gioco così che ti consentono di passare da un campo all'altro. Per noi è fondamentale per il lavoro che facciamo e per il tipo di gioco che proponiamo. Siamo molto contenti delle strutture e del clima che abbiamo trovato qui.

Primo allenamento e partitella? Per i portieri è diverso perché ci alterniamo tra primo e secondo tempo. La squadra mia e di Cero (Cerofolini ndr.) oggi ha perso.

L'incontro coi giovani tifosi? Molto particolare essere intervistato dai bambini, era la prima volta che mi capitava. Loro sono il lato innocente di questo sport, non hanno filtri. Mi sono divertito ed è stato bello. Da piccolo avrei pagato per partecipare ad un'occasione simile.

Pietro a 360°

Ostacoli e difficoltà? Di ostacoli ce ne sono stati tanti partendo da un piccolo paese come il mio. Non è facile emergere da un contesto così, sicuramente ci son riuscito con la perseveranza e l'aiuto di mio padre che mi ha sempre accompagnato in tutti gli anni della mia carriera giovanile e lo fa ancora adesso. La famiglia è stata fondamentale. Se ce l'ho fatta? Non sono il tipo di persona che guarda a quello che ha raggiunto e si ferma lì.

La stagione particolare? Ci saranno sicuramente dei momenti difficili, sarà come affrontare due campionati ristretti quest'anno. L'anno scorso abbiamo avuto dei passi falsi, ma siamo riusciti sempre a rialzarci.