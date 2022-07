Viola in Austria: Dodò in gruppo, Venuti out. Maleh bene in partitella

Primo allenamento per la Fiorentina in Austria. La squadra di Italiano si è allenata per circa due ore, con una partitella finale. La novità più interessante è la presenza nel gruppo viola di Dodò che si allenato con la squadra per la prima volta. Il brasiliano però, non ha fatto la partitella finale. Così come Venuti, che continua il suo momento di recupero iniziato a Moena. Da segnalare l'ottima prestazione di Maleh nel match finale. (G. S.)