Terracciano/2: “Grande rapporto con Drago. L’occhio? Ora ci vedo bene”

L'estremo difensore viola sul compagno di reparto: "Ha grandi doti tecniche ma nel nostro rapporto passano in secondo piano"

Dopo l'intervista rilasciata oggi pomeriggio, il portiere viola Pietro Terracciano si è concesso anche ai microfoni ufficiali ACF. Questo un breve estratto delle sue parole: "Speravamo di passare la pausa con una vittoria ma purtroppo non è stato così. Lavoriamo e cerchiamo di ricaricare le pile in vista della ripresa. Il modo in cui giochiamo dietro varia molto a seconda degli avversari. E' un metodo che sta dando dei frutti. Possiamo migliorare perché siamo solo all'inizio ma sono state messe delle base importanti".

Terracciano prosegue: "Dragowski? C'è un gran rapporto tra tutti noi portieri. Ho conosciuto grandi persone e lui è uno di queste, mi è sempre stato vicino anche quando ho giocato io. Ha grandi doti tecniche ma nel nostro rapporto passano in secondo piano. Siamo persone intelligenti e con Rosati abbiamo creato un bel clima. Tutti vorrebbero giocare ma c'è grande rispetto. L'infortunio all'occhio? Lì per lì sono andato in difficoltà perché non ci vede molto bene ma ora va molto meglio, ci vedo bene".