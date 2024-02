Ternana, Distefano in gol ma non basta. Tanti baby viola in campo

Quarto gol in Serie B per Filippo Distefano, ma non arriva la vittoria per una Ternana infarcita di baby viola

Non basta la rete di Filippo Distefano alla Ternana per portare a casa i tre punti contro lo Spezia. Il classe 2003 di proprietà della Fiorentina si fa trovare tutto solo sul secondo palo all'89° per insaccare il gol dell'1-0, ma gli umbri subiscono il pari a tempo quasi scaduto. Nella "succursale" viola in campo dal 1' Amatucci e Lucchesi, mentre a gara in corso sono entrati Dalle Mura e proprio Distefano. Quarta rete stagionale in Serie B per l'attaccante esterno, ma non arrivano i tre punti.