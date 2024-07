Terminata la tourneè inglese la Fiorentina è tornata al Viola Park

La Fiorentina ha terminato la propria tourneè inglese da poche ore (ecco come è andata). Adesso per gli uomini di Palladino la preparazione continua, in attesa delle prossime sfide e della prima di campionato. Nel frattempo la squadra è rientrata al Viola Park nella giornata di oggi come testimoniato dalle immagini, adesso ci sarà la partita proprio al centro sportivo contro il Montpellier