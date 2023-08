Tensione tra i tifosi viola e quelli del Rapid: zero scontri, ma tanta polizia

Com'è la situazione fuori dallo stadio Franchi? Tanta polizia intorno allo stadio viola, più del solito. In piazza in dipendenza c'è stata un po' di tensione, ma senza scontri.

Com'è la situazione fuori dallo stadio Franchi? Tanta polizia intorno allo stadio viola, più del solito. In piazza in dipendenza c'è stata un po' di tensione, ma senza scontri. Una situazione da monitorare, visto l'importanza del match e il calore della tifoseria austriaca. Sono attesi 1.500 tifosi del Rapid Vienna e nelle prossime ore si attendono aggiornamenti, nella speranza che non ci siano scontri tra le due tifoserie. Lo riporta Radio Bruno.