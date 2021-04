Telese: “La Superlega non regge. Fiorentina salva, una squadra è messa peggio”

Telese parla dei temi caldi a Radio Bruno

"I club non hanno capito che la questione Superlega non regge. Non puoi andartene dalla Serie A, i tifosi vogliono starci. Vogliono essere antisportivi e vincere con le carte truccate, se passa l'idea è una cosa grave. Per me alla fine la questione non reggerà, sono di più gli italiani e gli europei che amano il calcio e gli avversari. Salvezza? Io sinceramente ho visto un Benevento molto in difficoltà, la Fiorentina ha un organico che può permettere di fare tre gol da fuori area".