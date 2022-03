TABELLA – Corsa ad Europa e Conference League: i calendari a confronto

Per la Fiorentina percorso complicato: affronterà cinque delle prime sette, ma ha il jolly del recupero. Se la giocherà con Lazio, Roma e Atalanta

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE - Quinta in Europa League insieme alla vincitrice della Coppa Italia, sesta in Conference. Questo in teoria, il quadro per le qualificazioni all'Europa 'minore'. La Fiorentina, quindi, andrebbe ai gironi di E.L. vincendo la coppa nazionale, a prescindere dal piazzamento in campionato. Se invece ad aggiudicarsi la Coppa Italia fosse una fra le altre tre semifinaliste, ovvero Juventus, Milan e Inter, quinta e sesta in campionato dovrebbero andare in Europa League, mentre la settima in Conference. Questo, a meno di clamorosi ribaltoni in cima alla classifica (la vincente in Coppa Italia tra Juve, Milan e Inter dovrebbe arrivare dal sesto posto in giù). Per il momento, lasciamo da parte la casistica che prende in considerazione la vittoria di Atalanta e/o Roma in Europa o Conference League.