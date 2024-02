TABELLA – Bilancio Fiorentina: il patrimonio cresce, ma plusvalenze in picchiata

Aumentano tutte le voci: + 5,8 di stipendi per il personale, +3,6 per gli ammortamenti sui costi degli acquisti dei calciatori, +13,1 sul resto. C'è un dato che lascia sbigottiti: dai 113,5 milioni di plusvalenze nel 2021/22, appena 7,5 nel 2022/23. Numeri, questi, che sono dovuti alla mastodontica cessione di Vlahovic alla Juventus, che si avvicina agli 80 milioni tra parte fissa e bonus. Questo si collega anche al risultato netto d'esercizio, che passa da +46,8 a -19,5. Scendono i crediti: da 140,8 a 86,9.

