T. Corsi: “Mercato positivo, l’unico dubbio sulla gestione di Vlahovic”

Il parere dell'ex dirigente viola sul mercato: valutazione positiva, manca un'alternativa a Vlahovic. E il contratto...

L'ex dirigente viola Tito Corsi ha parlato ai microfoni di Lady Radio per tirare le somme sul mercato viola appena concluso: "La valutazione è buona, sono stati confermati giocatori importanti come Vlahovic, Milenkovic e Amrabat, che alla lunga si rivelerà prezioso. La squadra è competitiva, anche senza il colpo finale: non so per quale obiettivo, ma ci sono i presupposti per fare un'annata tranquilla. Torreira? Il centrocampo sarà un problema per l'allenatore visto che ha un numero consistente di giocatori e dovrà operare delle scelte: soprattutto sono tutti giocatori più o meno equivalenti. Il problema è quello relativo alla punta, se il "ragazzino" (Vlahovic n.d.r.) dovesse dare forfait, Italiano dovrà trovare soluzioni nella speranza che siano solo temporanee".