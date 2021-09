Finalmente Torreira: inseguito e corteggiato 2 anni. Lucas, il centrocampo è tuo

L'uruguaiano arriva con entusiasmo in una piazza che ha voglia di calcio. E Torreira può dare uno sprint in più al gioco di Italiano

E Torreira in questo scacchiere si inserisce come una delle principali fonti di gioco del tecnico siciliano. “Abbiamo una grandissima squadra, con grandi acquisti” ha detto il piccolo uruguaiano, segno che l’aria che si respira al Centro Sportivo è tutta un’altra se paragonata alle passate stagioni. La mancata convocazione con la Nazionale gli servirà per mettere benzina nelle gambe e recuperare la miglior condizione dopo la Copa America e un precampionato da spettatore all’Arsenal; ma soprattutto Torreira avrà voglia di riscattare l’ultima stagione all’Atletico Madrid. Il regista si è portato a casa la Liga, ma senza lasciare il segno con la maglia dei colchoneros.

Adesso invece è pronto a tornare protagonista: saranno lui, Nico Gonzalez e Odriozola i grandi volti nuovi della squadra che Italiano sta plasmando e la sensazione è che finalmente a Firenze si possa tornare a divertirsi. In un reparto foltissimo - otto centrocampisti per tre ruoli - è pronto a scalzare Pulgar e a dare ritmo alla squadra. E chissà che non arrivi anche qualche gol: quattro (tutti nella stagione 17/18) alla Samp, altrettanti in due anni con l'Arsenal, solo uno a Madrid. Non esattamente la specialità della casa, ma il suo piede educato può far male dalla distanza e su calcio da fermo: "Gioco in una posizione che non mi facilita molto questo compito, spero di farvelo vedere qui a Firenze" ha detto. E noi Lucas, dopo averti atteso due anni, ci fidiamo.