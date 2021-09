Cosmi: “Con questa squadra Italiano può divertirsi. In mezzo tasso tecnico alto”

L'allenatore esalta il centrocampo della Fiorentina e le idee di Italiano: "E' giovane e ha dato sempre una fisionomia precisa alle squadre"

Protagonista su molte panchine della nostra Serie A e non solo, Serse Cosmi è intervenuto a Radio Toscana per fare il punto sulla Fiorentina dopo la chiusura del calciomercato: "Da dove devono ripartire i viola? Mi divertivo l’altro ieri a guardare l’organico della rosa di quest’anno. Quando puoi schierare Pulgar, Torreira, Castrovilli, Bonaventura, il tasso tecnico è alto e un allenatore può divertirsi. Italiano è un tecnico giovane che ha dato sempre una fisionomia ben precisa alle proprie squadre e quello non dipende dalle categorie o dalle piazze: se hai un’idea, un indirizzo, lo dai a prescindere dal livello della squadra che alleni. È un anno dove è fondamentale riconquistare Firenze, è fondamentale che la gente si riappropri della propria squadra. A differenza di quello che si pensa, questa è una piazza che sa perdonare se la squadra esprime un gioco piacevole.

La Serie A con Sarri, Allegri, Spalletti e Mourinho riacquista un valore tecnico importante, dove le squadre hanno l’impronta chiara dell’allenatore. E in questo contesto è anche più semplice vedere quali allenatori giovani sono veramente di valore, perchè emergono in un ventaglio di allenatori affermatissimi. Quanto conta un allenatore per una squadra? Esattamente l’1% in meno di quanto conta la società. Più la società ha un’idea chiara, più l’allenatore può determinare il lavoro della squadra".