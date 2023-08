Sutalo: rifiutata anche l’ultima offerta dell’Ajax. Il punto sul difensore

Dopo le due offerte già presentate dall'Ajax, il club olandese si vede rifiutare anche l'ultima offerta, dal valore di 19 milioni di euro per la parte fissa, più 4 di bonus, per il difensore Josip Sutalo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, inoltre negli ultimi giorni si è interessato anche il Nottingham Forest, anche se resta dietro a Fiorentina (pista comunque molto complicata) e Leverkusen che in questo momento si trova avanti a tutti nella corsa al talento croato, anche se ancora non ha fatto alcuna offerta concreta.