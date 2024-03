Striscione per Joe Barone davanti al San Raffaele

La parte più calda del tifo viola ha un messaggio per il proprio direttore generale, ricoverato in terapia intensiva

Davanti all'ospedale San Raffaele di Milano è comparso uno striscione di vicinanza per Joe Barone. Poche parole ma significative "Joe non mollare" e dal Pentasport di Radio Bruno si apprende che è stata la Curva Fiesole a farlo arrivare. La parte più calda del tifo viola si stringe attorno al proprio direttore generale in queste ore di tensione, in attesa di aggiornamenti.