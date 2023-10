Stramaccioni: “Bonaventura vecchio pallino, lo volevo all’Inter ma… sbagliò lato”

"La Fiorentina mi aveva già colpito al mio ritorno dal Qatar, finendo la stagione scorsa in maniera eccellente nonostante le sconfitte nelle finali. La campagna acquisti è stata intelligente, un abito su misura per le idee di Italiano e penso soprattutto a Parisi, Arthur, i due attaccanti. Dal punto di vista filosofico, io per la Fiorentina vedo Arthur come un'aggiunta perfetta. Ad Amrabat alle volte si chiedeva una raffinatezza che non gli appartiene e che invece è padroneggiata sia dal brasiliano, sia da Maxime Lopez. Di questo beneficia Duncan, ragazzo che ho avuto nel settore giovanile dell'Inter, che adesso parla una lingua compatibile con il suo compagno di reparto. Ma anche Quarta, che ora può fidarsi di Arthur o di Maxime e sganciarsi senza timore che il suo mediano perda palla. Bonaventura? E' un mio vecchio pallino, lo volevo all'Inter ma ha sbagliato lato di Milano... Lo dovete mettere in una teca, gioca in tre fasi e non nelle solite due: possesso, non possesso e comprensione di ciò che lo circonda e che gli succede attorno. Arthur, Duncan e Bonaventura: un 6, un 8 e un 10 come calcio comanda. Penso che il fattore mentale sia importante al pari di quello fisico. Giocare ogni tre giorni con il giovedì di mezzo è difficilissimo, il calendario della Serie A tende a tutelare di più le squadre che giocano in Champions. Quello col Napoli sarà un vero e proprio tagliando".