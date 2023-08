Stramaccioni: “Bonaventura è fondamentale. Ecco quando stavo per averlo…”

"La Fiorentina mi piace perché secondo me è stato dato ciò che serviva ad Italiano. Un giocatore come Arthur è importantissimo ad esempio per i gigliati. Anche un centravanti come Nzola era indispensabile, anche perché la Fiorentina l'anno scorso aveva capitalizzato meno di quanto aveva creato. Il mercato dei viola è stato intelligente. Poi sono innamorato di Jack Bonaventura. Quando era all'Atalanta ho provato a chiederlo e stavo per ottenerlo, ma poi non arrivò all'Inter. È un giocatore che è amato dai tecnici e dai compagni, è fondamentale. Ha un livello di gestione della gara altissimo. Un altro giocatore decisivo? Nico Gonzalez. Credo che sia il suo anno. Ha doti elevatissime ed estrema qualità. A centrocampo Bonaventura e Arthur, comunque, sono punti di riferimento secondo me. Il palleggio a centrocampo dei viola quest'anno può fare la differenza con Arthur, Bonaventura e Mandragora. È importante comunque mantenere il vento in poppa, ma anche rimanere umili ed attenti come già successo a Genova. Kayode? Mi ha colpito la sua personalità e l'approccio alla partita. L'ho visto proprio propositivo come se non fosse la sua prima partita ma la trentesima. Il Genoa giocava a 3, quindi ha avuto più spazio per spingere. Assetto della Fiorentina? Secondo me verticalizzerà di più grazie alle doti dei sui attaccanti e delle qualità nel palleggio dei suo centrocampisti".