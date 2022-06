Stangata della questura. DASPO a 21 tifosi Viola per gli episodi di Moena

Episodi che fanno riferimento all'amichevole col C4 Foligno

Fioccano DASPO per tanti tifosi della Fiorentina per quanto accaduto durante il ritiro estivo 2021 della Fiorentina. In particolare, i fatti si riferiscono all'amichevole giocata dal club Viola contro la Polisportiva C4 Foligno. Alcuni ultras della Fiorentina, infatti, hanno bypassato le normali misure d'accesso all'impianto sportivo e hanno forzato alcune recinzioni introducendosi senza permesso all'evento. Un episodio che non è certo passato inosservato alla Questura di Trento che, in collaborazione con quella Fiorentina, ha emesso 21 DASPO per altrettanti tifosi gigliati. Lo racconta lavocedeltrentino.it.