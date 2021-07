Fiorentina-C4 Foligno, i più e i meno: uragano Vlahovic, Kokorin sfortunato

1 di 2

PRIMO TEMPO

GERMOGLI PH: 19 LUGLIO 2021 MOENA TR RITIRO ESTIVO DELLA FIORENTINA CALCIO ALLENAMENTO POMERIGGIO NELLA FOTO VLAHOVIC

Al termine della partita amichevole giocata oggi contro la Polisportiva C4 Foligno, è tempo di esprimere alcune valutazioni sui giocatori che hanno rubato l'occhio e su quelli che, invece, sono da rivedere in casa Fiorentina:

Più

CALLEJON-VENUTI: Solo una decina di minuti, ma nessun neo nella prestazione dello spagnolo. Il gol che sblocca la partita, seppur seguito dalla collisione col palo che lo ha costretto ad uscire, è un ottimo segnale per Italiano e per i dirigenti della Fiorentina. "Lollo" invece lotta sempre per il posto da titolare: molte delle iniziative pericolose della Fiorentina nel primo tempo lo coinvolgono al cross.

BIANCO: Il ragazzo sembra essersi calato bene nella realtà dei più grandi: una prova ordinata e intelligente in regia, i dettami di Italiano in mattinata portati sul campo con meticolosità ed entusiasmo.

Meno

SOTTIL-TERZIC: Non che abbiano fatto male, ma si sono visti molto meno rispetto ai loro omologhi di destra: per l'ala ex Cagliari, un piccolo passo indietro rispetto alla prima amichevole.

KOKORIN: Se un attaccante non segna, è difficile non inserirlo tra le note stonate: si vede poco, ma gli va riconosciuto un lampo che porta al rigore trasformato da Bonaventura. Poteva fare meglio di testa a fine primo tempo, sfortunato poi in occasione della traversa. Merita una riflessione, la sua partita non è da cestinare anche se gli manca maledettamente il gol.