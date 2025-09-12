Diego Pesaola, in arte Zep Mangusta, è stato intervistato dalla Nazione. Figlio di Bruno "Petisso" Pesaola, ha raccontato il suo Fiorentina-Napoli,2 squadre che hanno segnato la vita della sua famiglia:
La Nazione
Zep Mangusta: “Kean, il più forte della A. E se Gud torna quello di Genova…”
L'intervista al figlio di Bruno Pesaola
UN TROFEO A FIRENZE?
Le finali perse negli anni scorsi sono un grosso rimpianto. Kean è il centravanti più forte del campionato. Se Gudmundsson poi torna quello di Genova, la Viola darà fastidio a molti
CHI VINCE DOMANI?
Forse sì, anche se la squadra di Conte è davvero forte: il mio cuore vorrebbe che la partita finisse in parità per quanto sarebbe l'ora che la Fiorentina si togliesse una grande soddisfazione
PESAOLA PADRA IN CONTE E PIOLI?
Stefano è una bellissima persona, un uomo elegante e soprattutto un tecnico che pratica bel calcio. Ma Antonio sembra davvero un alter ego di mio padre per come si muove in panchina e per quanto è focoso. Ma ciò non toglie che siano due ottimi allenatori
