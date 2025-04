VN – Cambio modulo? Difficile. Attenzione a Richardson. Parisi? Ecco come sta

In casa Fiorentina si pensa alla sfida contro il Celje. Già ieri Raffaele Palladino ha iniziato preparato la sfida contro gli sloveni, gara valida per la semifinale di Conference League. La situazione d'emergenza è reale, con l'allenatore viola che ha disposizione solo un esterno di ruolo: Fabiano Parisi. Il terzino ex Empoli ha un piccolo problema alla caviglia, non sta benissimo ma stringerà i denti, mentre sulla destra toccherà a Folorunsho che prenderà il posto dello squalificato Dodò. Assente, oltre a Zaniolo, anche Moreno.