CorSport: “Palladino in emergenza. Con il Celje potrebbe cambiare modulo”

L’unico spiraglio arriva proprio da Comuzzo, che in passato ha già giocato sulla destra in una difesa a quattro: una soluzione che Palladino potrebbe riprendere per gestire l’emergenza. Resta da capire chi potrà coprire la fascia sinistra, nel caso Parisi non riesca a recuperare in tempo. In ogni caso, la partita di giovedì si preannuncia come un banco di prova per l’adattabilità e la creatività della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.