Viola Open Park. Il consiglio del CorSport per unire ancora di più l’ambiente

Società e squadra viola si affidano ai tifosi, sapendo benissimo che l’unità porta alla salvezza e sarebbe auspicabile che lo facessero non soltanto per le partite dove, va ribadito, il sostegno non è mai mancato durante i novanta minuti anche in queste tredici - sconfortanti - giornate di campionato, salvo poi eventualmente lasciare il posto ai fischi e alla contestazione al termine di fronte al risultato negativo.