Società e squadra viola si affidano ai tifosi, sapendo benissimo che l’unità porta alla salvezza e sarebbe auspicabile che lo facessero non soltanto per le partite dove, va ribadito, il sostegno non è mai mancato durante i novanta minuti anche in queste tredici - sconfortanti - giornate di campionato, salvo poi eventualmente lasciare il posto ai fischi e alla contestazione al termine di fronte al risultato negativo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Viola Open Park. Il consiglio del CorSport per unire ancora di più l’ambiente
Corriere dello Sport
Viola Open Park. Il consiglio del CorSport per unire ancora di più l’ambiente
L'idea del Corriere dello Sport per creare ancora più unità tra la Fiorentina e i tifosi in questo momento delicato
Ma in questo momento, come scrive il Corriere dello Sport, servirebbe anche durante la settimana, aprendo le porte del Viola Park per aumentare e cementare questo legame, per favorire l’osmosi del senso di appartenenza e del significato di questa maglia dagli spalti al campo, dalla gente di Firenze ai calciatori.
Aprire e non chiudersi per dare e ricevere: l’incubo si scaccia così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA