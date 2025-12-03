Creare un tutt’uno tra squadra e tifosi: il dato sui biglietti per il Sassuolo

Già più di mille i tifosi della Fiorentina che saranno presenti al Mapei per la sfida contro il Sassuolo di questo sabato

Redazione VN 3 dicembre - 08:44

Compattezza, unione, creare un tutt’uno tra squadra e tifosi: questa è la strada chiesta, voluta, scelta dalla Fiorentina per uscire dalla crisi di rendimento e di risultati che ha fatto sprofondare la squadra viola in fondo alla classifica e spalancato l’incubo della Serie B.

Come scrive il Corriere dello Sport, Firenze c’era, c’è e sarà al suo fianco, e Dzeko con il megafono sotto il settore ospiti (viola) a Bergamo non ha fatto altro che stringere il patto che per natura appartiene alla Curva e, se va alimentato, va fatto con l’impegno, la dedizione e l’attaccamento da parte dei calciatori.

La riprova è già arrivata nella giornata di ieri, dove erano già 1.500 i biglietti venduti per la trasferta di Reggio Emilia, di sabato, giorno in cui tanti lavorano, e siccome c’è tempo fino alle 19 di venerdì l’obiettivo è di avvicinare il più possibile i 4.000 tagliandi del Mapei Stadium messi a disposizione dei sostenitori della Fiorentina.

Per dire che a Reggio Emilia ci sarà comunque un muro viola pronto a farsi elastico per spingere Ranieri e compagni verso la prima vittoria che cambi il corso delle cose, dando finalmente il via al rilancio in classifica tanto atteso e ormai indifferibile.