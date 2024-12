Vincere stasera per rendere inutile la trasferta in Portogallo. Questo è l’obiettivo

Notte europea, ma con un obiettivo ben chiaro in mente, rendere la trasferta in Portogallo all'ultima giornata di Conference pressoché inutile. Per farlo stasera servirà una vittoria, per poi mettersi comodi sul divano e seguire con fiducia le altre partite serali per provare a strappare il pass per gli ottavi. Palladino sa che per poter saltare i playoff e andare direttamente alle sfide di metà marzo, non ci sarà da sottovalutare nessuno, neanche una squadra come il Lask, che in quattro partite ha totalizzato appena due punti. Ci vorrà la massima concentrazione da parte di tutti, soprattutto da quei calciatori che in questi mesi hanno giocato meno. Palladino staserà schiererà una squadra simile a quella vista contro il Cagliari, ma con degli aggiustamenti. Dal 1' tornerà Moise Kean, fresco e riposato dopo i pochi minuti disputati contro la squadra sarda domenica. Magari non giocherà tutta la partita, in vista della grande sfida di domenica prossima a Bologna. Stessa sorte anche per Gudmundsson, che al contrario però partirà dalla panchina. Davanti agli 11.000 spettatori del Franchi, farà il suo esordio stagionale anche Martinelli. Un futuro da predestinato, che al momento apprende da De Gea. Stasera sarà anche la prima gara europea della sua vita. Non male per un ragazzo cresciuto in casa viola e su cui la società punta tantissimo. Lo riporta La Nazione