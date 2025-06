Vice di Pioli, prende corpo l’ipotesi di un ex giocatore viola

Il countdown per l'ufficialità di Stefano Pioli come nuovo allenatore è ormai agli sgoccioli. E presto scopriremo anche chi farà parte dello staff tecnico, con un punto interrogativo ad oggi che riguarda il ruolo di vice allenatore. Dopo la scelta di Luciano Vulcano, "secondo" in Arabia, di intraprendere una carriera in prima e la precedente separazione dallo storico vice Giacomo Murelli (che da quest'anno sarà a Cagliari con Pisacane), c'è una casella importante da riempire. E che potrebbe essere occupata da un ex giocatore viola.