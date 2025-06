Via Beltran, ostacoli per Gud. CorFio: “Cosi Pradè rivoluziona l’attacco viola”

I movimenti della Fiorentina per l'attacco

Redazione VN 15 giugno - 06:33

La Fiorentina punta a confermare Moise Kean, protagonista dell’ultima stagione con 25 gol complessivi, diventato pilastro dell’attacco e tornato anche in Nazionale. La dirigenza viola, però, non si limita a trattenere il centravanti, ma è determinata a trovare un’alternativa valida che possa affiancarlo o sostituirlo all’occorrenza, per rendere il reparto offensivo più completo e versatile in vista della nuova stagione.

Con il possibile addio di Beltran e le difficoltà nel riscatto di Gudmundsson dal Genoa, si prevede un profondo rinnovamento in attacco. In attesa di luglio per capire il destino di Kean, la Fiorentina esplora già nuove opzioni, come confermato da Pradè dopo l’addio di Palladino. L’esperienza dello scorso anno, senza una vera riserva in attacco, ha evidenziato la necessità di cambiare approccio per competere in Conference League e nelle competizioni nazionali.

Tra i nomi caldi ci sono due profili d’esperienza: Edin Dzeko e Ciro Immobile. Il bosniaco, oggi al Fenerbahce, è vicino a un’offerta biennale con un ruolo da vice-Kean, ma anche con possibilità di coesistenza tattica. Immobile, invece, è conteso da Milan e Bologna, ma gradirebbe un ritorno in Italia.Entrambi rappresenterebbero per Pioli soluzioni d’alto livello, in un progetto che vuole finalmente dotare la Fiorentina di un attacco solido e competitivo su più fronti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.