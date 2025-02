Verso il Genoa: Cataldi in dubbio, spinge Colpani. Assente Pablo Marì

Quella contro il Genoa è stata definita da Palladino "la sfida più importante dell'anno" . Una partita per ritrovare la Fiorentina delle otto vittorie consecutive. In mezzo a tutta la confusione del mercato il tecnico viola rimane concentrato sul campo per trovare certezze e continuità. Il Genoa non è una squadra facile da affrontare, con il nuovo allenatore Vieira la squadra ha più fiducia nei propri mezzi.

Tanto è cambiato con l'arrivo di Palladino, a partire dalla totale rivoluzione della squadra. E lo stesso tecnico ha affermato che vuole portare in alto questa Fiorentina. La classifica parla chiaro: i Viola sono in corsa per la Champions. E servirà la miglior Fiorentina per battere il Genoa. Anche se l'infermeria non si è svuotata del tutto. Cataldi non si è allenato in gruppo, rimane quindi il dubbio. Dovrebbe esserci il rientro di Colpani, ma il neo-acquisto Pablo Marì non sarà a disposizione. Lo riporta La Repubblica.