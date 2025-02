Palladino e la gara più importante. Il mercato non deve interferire

Raffaele Palladino, in conferenza stampa, ha evitato dichiarazioni sul mercato, pur lasciando intendere qualche indizio. Ha dribblato il nome di Zaniolo con un sorriso e senza richieste esplicite alla società, concentrandosi invece sulla partita contro il Genoa, definita "la più importante dell'anno" per cercare continuità.

Tra i protagonisti del mercato c'è il giovane Pietro Comuzzo, su cui il tecnico ha speso parole di elogio per maturità e attaccamento alla squadra. La Fiorentina, però, affronterà il match con diverse assenze: Cataldi, Colpani e Pablo Marí per problemi fisici, Adli per squalifica. Inoltre, Ikoné ha lasciato il club per il Como, salutato da Palladino con un ringraziamento e una nota sul suo potenziale inespresso. Lo riporta il Corriere dello Sport.