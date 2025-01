Palladino: “Mediana in emergenza, anche Marì out. Zaniolo? Ben venga la concorrenza”

Anche se il calciomercato che volge agli ultimissimi giorni, la Fiorentina non può distogliere lo sguardo dal campo: dopo la fondamentale vittoria in casa della Lazio che ha riportato il sorriso a distanza di sei partite, i viola cercano conferme al Franchi contro il tonico Genoa di Patrick Vieira. Raffaele Palladino ha affrontato la conferenza stampa dell'antivigilia al Viola Park, e come di consueto Violanews vi ha proposto le sue argomentazioni in diretta testuale.