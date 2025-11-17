Vanoli, la Juventus e la lite con Thiago Motta. CorFio: “Lui sa che significa”

Il Corriere Fiorentino presente Fiorentina-Juventus

Redazione VN 17 novembre - 06:41

La Fiorentina si prepara a una partita che può segnare una svolta nella stagione, proprio mentre la squadra vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni e la tifoseria attende ancora la prima vittoria in campionato. Il ritorno della Serie A porta subito un impegno delicatissimo: la Juventus di Spalletti farà visita al Franchi sabato alle 18, in una sfida che a Firenze non è mai una gara qualunque. Per Vanoli sarà il primo vero banco di prova dopo le prime settimane di lavoro, in un dicembre che alternerà campionato e impegni europei, con un calendario fitto ma potenzialmente favorevole per risalire la classifica.

Il tecnico viola, che affronterà la Juventus per la terza volta in carriera (noto il suo battibecco con Thiago Motta), spera di completare il proprio ambientamento mentre la squadra cerca di lasciarsi alle spalle l’ultimo posto in classifica e una serie di risultati negativi. Vanoli sta lavorando soprattutto sull’aspetto mentale del gruppo, in attesa del rientro dei Nazionali per definire la formazione, mentre Spalletti potrebbe cambiare modulo passando al 4-3-3. L’ambiente, segnato dalle recenti contestazioni e dai cambi ai vertici societari, si sta ricompattando in vista di un appuntamento sentitissimo.

La città e i tifosi si preparano a riempire un Franchi ridotto dai lavori ma sempre caldo quando arriva la Juventus: la prevendita ha già superato quota 17 mila e ci si aspetta un clima infuocato, anche alla luce delle polemiche dello scorso anno. Nonostante tutto, al fischio d’inizio conterà solo la partita: Vanoli e la squadra cercano un nuovo inizio, con la speranza che questa sfida possa trasformarsi nel momento di svolta tanto atteso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.