Tra poche ore Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex tecnico del Torino non avrà un compito facile a Firenze, vista la classifica e l'umore del gruppo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli il mental-coach. Al Viola Park dovrà lavorare sulla testa del gruppo
news viola
Vanoli il mental-coach. Al Viola Park dovrà lavorare sulla testa del gruppo
Paolo Vanoli avrà preso nota ieri dei difetti di questa Fiorentina. Una fragilità sulla quale dovrà lavorare molto
La salvezza va messa in cima ad ogni cosa, come sottolinea il Corriere dello Sport. La responsabilità dei giocatori è grossa, soprattutto per quanto riguarda il fattore mentale.
Questa è una squadra che sottovaluta il pericolo, e che dimostra un'eccessiva passività.
Vanoli sarà chiamato ad intervenire soprattutto su questi aspetti, prima di qualsiasi considerazione tattica. Lo farà da Genova, dove ci sarà una vera e propria sfida salvezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA