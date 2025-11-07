Vanoli il mental-coach. Al Viola Park dovrà lavorare sulla testa del gruppo

Tra poche ore Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex tecnico del Torino non avrà un compito facile a Firenze, vista la classifica e l'umore del gruppo.

Questa è una squadra che sottovaluta il pericolo, e che dimostra un'eccessiva passività.

Vanoli sarà chiamato ad intervenire soprattutto su questi aspetti, prima di qualsiasi considerazione tattica. Lo farà da Genova, dove ci sarà una vera e propria sfida salvezza.