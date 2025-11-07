La moViola: Vissier non stecca. Piccoli ed il rinvio, manca il giallo

Buona la prova dell'arbitro belga Vissier. Manca solo un giallo a Piccoli

Redazione VN 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 09:46)

La Gazzetta dello Sport, ed il Corriere dello Sport giudicano la prestazione di Lawrence Vissier. La prova del belga in Mainz-Fiorentina:

LA GAZZETTA 6: "Lungo controllo al Var per verificare il fuorigioco di Kean che aveva segnato il possibile raddoppio viola. Confermata però la tesi di arbitro e assistente, cioè l'offside del centravanti della Fiorentina. Un po' in confusione tra fine primo tempo e inizio secondo quando grazia Maloney e non rileva un fallo di Weiper su Pablo Marì. Poi comincia ad ammonire: sei in tutto i gialli distribuiti in partita, iniziando da

Ndour.

VISSIER 6 (Arbitro) Qualche incertezza ma i sei gialli sono giusti e vede il fuorigioco"

IL CORRIERE 6.5: "Il primo ko, dopo tre vittorie (in tre precedenti) con i nostri club: con il belga Lawrence Visser Lazio, Napoli e l’U19 avevano vinto. Arbitro con un buon senso della partita, ha iniziato giovanissimo: a 24 anni aveva già debuttato nella Jupiler Pro League, più giovane di sempre, e un altro record lo firmò due anni dopo, con l’espulsione più veloce (22”) della serie A belga. Positiva la sua 5ª gara di Conference (ha già debuttato in Champions), regolari i gol, corretto annullare la rete di Kean.

MILLIMETRI

Al momento del lancio di Nicolussi Caviglia, Kean è di poco oltre Potulski, bravo l’assistente n. 2, Nijssen, a pizzicarlo in campo.

REGOLARE

Ok la rete di Sohm: l’azione nasce da un passaggio dello stesso svizzero per Piccoli che è in fuorigioco, sul pallone però arriva Da Costa, la sua è una giocata (c’è cambio chiaro di possesso), sul successivo suggerimento di Nicolussi Caviglia, Piccoli è in gioco. Buona anche la rete dell’1-1: è Pongracic che tiene in gioco Hollerbach sul passaggio di Lee.

ERRORE

Manca un giallo chiaro a Piccoli, facciamo chiarezza: il giocatore viola tocca il pallone che Zenter sta rinviando, ma lo stesso viene ritenuto ancora in possesso anche quando si stacca dalla mano del portiere. Corretta la punizione, manca l’ammonizione chiara.

VAR: Boterberg6 "