Fiorentina in emergenza. Nemmeno Brescianini è al meglio e solo il provino odierno dirà se può essere della partita. Intanto, c’è Fabbian di nuovo e l’ex Bologna è il gancio per ricapitolare il mosaico viola della formazione anti-Lazio.
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VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli e il centrocampo anti-Lazio, CorSport: “In campo anche Fabbian”
Corriere dello Sport
Vanoli e il centrocampo anti-Lazio, CorSport: “In campo anche Fabbian”
Fabbian pronto a scendere in campo dal 1'
Difesa obbligata con Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens a protezione di De Gea, vice Fagioli che non c’è e lo potrebbe fare Ndour già provato in quella posizione, coppia di mezzali Mandragora-Fabbian (o Brescianini), Harrison e Fazzini sugli esterni, Piccoli centravanti. Da metà in avanti una Fiorentina davvero inedita. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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